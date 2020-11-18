Популярна співачка Оля Полякова захопила шанувальників, похвалившись на камеру вміннями в одному халаті

Як повідомляє Politeka, знімок був опублікований на сторінці зірки в Instagram.

"Зі стрілкою або без?"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографіях Полякова позує в одному халаті, змінюючи на обличчі бездоганний макіяж. Спершу вона позує зі стрілками, а потім без неї – зірка зняла мейк ап з одного ока. Серед тих, хто прокоментував знімок виявилася і легендарна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка написала: «ось так прям і приїжджай вже».

«Однозначно зі стрілкою», «саме захоплення», «що так, що так – богиня», «ну взагалі не реально визначитися. Що так, що так, красуня», «оце бомбезний вигляд», «Ольга, вам і протигаз буде до лиця», - пишуть інші її шанувальники.

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Макіяж вийшов чарівним. Червоні губи привернули увагу шанувальників, а від блискучих очей з зухвалими стрілками просто перехоплює дух. Волосся Ольги заслуговують окремої похвали.

"Привіт! Як вам новий макіяж?» ,- йдеться у підписі.

Нагадаємо, що помолоділа Оля Полякова засвітила ідеальний загар, розкривши халат: «Королева ночі».

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