Популярная украинская певица Оля Полякова впечатлила красотой, сделав яркий макияж

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка поделилась несколькими селфи, на которых позировала во всеоружии. Певица была одета в халатик. Судя по всему, она находилась в гриммерке, где ей наносили макияж.

Мейкап получился волшебным. Красные губы привлекли внимание поклонников, а от блестящих глаз с вызывающими стрелками просто перехватывает дух. Волосы Ольги заслуживают отдельной похвалы.

«Привет! Соцсити)) как вам новый мейкап?», - игриво подписала Ольга фото.

За 40 минут ее пост собрал почти 30 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу слов поддержки.

«Небесной красоты», «Как всегда огонь», «Слепит глаза, превосходно», «Волшебная», «Крутой мейк», «Оленька Вы как всегда шикарны», «На высоте», «Очень красивые стрелки))», «Олечка, ты бомба, как всегда, ты чудо женщина!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Оля Полякова примеряла яркий концертный наряд. Артистка вспомнила свое участие в проекте «Танцы со звездами» и вернулась на шоу в качестве ведущей балкона. На фото красотка позировала в ярком концертном наряде, сверкая своими стройными ножками.

Напомним, что помолодевшая Оля Полякова засветила идеальный загар, распахнув халат: «Королева ночи».

Как сообщала Politeka, безбашенная Оля Полякова в "мусорном" платье произвела фурор на "Танцях з зірками": "И с кастрюлей на голове королева!".

Также Politeka писала, что Оля Полякова в корсете и чулках очутилась "за решеткой".