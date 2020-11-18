Українська ведуча Леся Нікітюк подражнила фанатів, елегантно вмостившись в чорній міні-сукні
Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.
"Хвилинка самозамилування, ковток ігристого і пішла в кадр...Хоч це буває не часто... я про КАДР😁 🥂", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Нікітюк позує в чорній міні-сукні з екстремальним декольте, завдяки чому в кадр потрапили розкішні форми знаменитості.
"Ідеальна», «у вас повний раслабон», «пора заводити кавалера – весь час одна в кадрі», «яка ти красива», «Джеймс Бонд десь там повинен бути на задньому тлі», "вах, яка жінка",-пишуть її шанувальники.
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До цього ми розповідали, що телеведуча Леся Нікітюк побешкетувала з колегою Машею Єфросиніною в гардеробній
Так, Нікітюк в чорній кофті зі сміливим декольте, до того ж без ліфчика, а також в обтягуючих помаранчевих штанях влаштувала ціле шоу. Єфросиніна нібито відкрила шоурум, демонструючи Лесі різні вбрання.
Видовищ під час процесу вистачило з лишком. Чого тільки вартий момент, коли Маша безцеремонно заглянула до Нікітюк в декольте, відстовбурчивши кофтинку пальцем: "пишуть, що ти собі груди зробила...".
Нагадавши, мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.
Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.