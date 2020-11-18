Украинская ведущая Леся Никитюк подразнила фанатов, элегантно умостившись в черном мини-платье

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Минутка самолюбования, глоток игристого и пошла в кадр...Хоть это бывает не часто... я про КАДР😁🥂», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Никитюк позирует в черном мини-платье с экстремальным декольте, благодаря чему в кадр попали роскошные формы знаменитости.

«Идеальная», «у вас полный раслабон», «пора заводить кавалера – все время одна в кадре», «какая ты красивая», «Джеймс Бонд где-то там должен быть на заднем фоне», «вах, какая женщина», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что телеведущая Леся Никитюк пошалила с коллегой Машей Ефросининой в гардеробной

Так, Никитюк в черной кофте со смелым декольте, к тому же без лифчика, а также в обтягивающих оранжевых штанах устроила целое шоу. Ефросинина якобы открыла шоурум, демонстрируя Лесе различные наряды.

Зрелищ во время процесса хватило с лихвой. Чего только стоит момент, когда Маша безцеремонно заглянула к Никитюк в декольте, оттопырив кофточку пальцем: "Пишут, что ты себе грудь сделала...".

Напомним, мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.