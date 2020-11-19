Погода в Україні 19 листопада розтрощить людей неймовірним похолоданням до -14, але є і щасливчики
Як повідомляє Politeka, такий прогноз наводять синоптики.
Українцям, які проживають на заході, варто готуватися до денних 6-9 градусів зі знаком «плюс». Вночі заморозків також чекати не варто, адже термометр покаже від 1 до 5 тепла. Дощів не буде, хоча на вулиці буде хмарно.
Схожа ситуація сьогодні буде і на півночі, де очікуються нічні заморозки аж до -3 за Цельсієм. Вдень же ситуація буде інша: очікується від 2 до 5 тепла і без дощів.
У столиці сьогодні буде відносна хмарність з проясненнями й Денні 2-5 за Цельсієм. Ближче до вечора повітря охолоне до-1-5 морозу.
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Невеликі заморозки очікуються і в центральній частині України: вдень повітря прогріється до 1-4 зі знаком «плюс», а вночі істотно похолодає. Синоптики кажуть про-1-4 морози.
Хмарність з проясненнями сьогодні буде і в районі південних областей. Тут вдень очікується від 3 до 5 тепла, а вночі близько -2 за Цельсієм.
Найбільше дістанеться жителям східних областей, де вночі похолодає до-8-14 морозу. Вдень також сподіватися на тепло не варто: стовпчик термометра покаже від -1 до -4 градусів за Цельсієм.
Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.
Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.