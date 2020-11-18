Спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погодных условий

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС - пять областей оказались в эпицентре.

Так, по данным Укргидрометцентра, начиная с ночи и утром 18 ноября в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях сильный гололед, на дорогах гололедица, объявлен І уровень опасности, желтый.

По Киеву в течение суток 18 ноября также гололед и на дорогах гололедица, установлен І уровень опасности, желтый.

Ухудшение условие ожидается 18-19 ноября и в восточных областях - на дорогах будет гололедица.

Отмечается, что могут быть нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог.

В целом, погода в Украине 18 ноября отличится заморозками в восточных регионах и потеплением на Западе.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, зима в Украину придет раньше времени.

Сильнее всего мороз ударит по восточным регионам. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях днем ожидается от минус одного до минус трех градусов. Ночью температура воздуха опуститься до минус семи.

Ближе к центру будет немного теплее. В Днепропетровской области днем будет 0 градусов, но ночью также ожидаются заморозки.

Такая же погода ожидается и на Юге.

Теплее всего 18 ноября будет на Западе. Днем воздух прогреется до 9-11 градусов, а ночью опустится лишь до 2-5 градусов выше нуля.

В Киеве днем - до 2 градусов со знаком плюс, а ночью - до минус трех.

Многих украинцев интересует, какая будет погода на Новый год. Ранее мы об этом сообщали. Так, в преддверие праздников будет самый холодный период. С 18 по 28 декабря ожидаются морозы - температура воздуха будет опускаться на 10-13 градусов ниже нуля. 18-20 декабря и 27-28 декабря возможен снегопад.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в день святого Николая в Украине будет мороз и снег.

Но "зимняя сказка" быстро закончится, поскольку к Новому году ожидается оттепель и увеличение температуры до +3 градусов.

31 декабря будет плюсовая погода, а накануне возможны дожди со снегом.

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.