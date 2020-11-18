Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, розкрила сорочку під час фотосесії

Модель не так давно поїхала жити в США, де почала активно співпрацювати з журналами і влаштовувати з ними пікантні зйомки в рамках співпраці. Тепер дівчина постійно змінює образи і кращими з обраних ділиться в соціальній мережі Instagram. На фото Лі завжди намагається показати трохи зайвого, але не переходячи за рамки пристойності.

Так, на фото видно, як Лі майже скинула з себе білу сорочку і розстебнула всі гудзики, як би показуючи, як виглядає її бюст з досить сміливого ракурсу. Камера поруч з Лі була спрямована з низу на верх, через що створюється ще більш неоднозначний вид на її фігуру.

Дівчина ж відвернулася від об'єктива і надала повний огляд на бюст, ледь прикрившись сорочкою. Як і очікувалося, незвично відкритий і сміливий знімок не залишив фанатів байдужими:

"Банда Близнюків 😈❤️; така принадність просто❤️🙏; красива!!!; Любов❤️🔥; Погано і ідеально 👌🔥; дівчина, вам немає досконалості🔥; Я обожнюю це, так сексуально; Горить 🔥; 😍😍😍 Краса у всій красі; виглядає добре; Приголомшливо красиво 🖤☺️🖤; Вау яке задоволення .. Або це виверт ..; 60% диявол 40% ангел мій тип мудреця😍; Райський рай - це те місце, де ростуть всі приємні плоди; ви виглядаєте приголомшливо 😍".

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Кім Лі також часто показує свої найкращі кадри в Instagram. Досить рідко вона переходить межі пристойності, але кожне таке фото отримує сотні відгуків. Цього разу, як видно, Лі одягла білий купальник з рожевими смугами, що був зроблений з однієї сіточки. Вона зовсім не приховувала достоїнств знаменитості, яка набирає популярність в Instagram досить активно.

Ось що пишуть в коментарях під постом:

"Якщо чоловікові не жарко, йому потрібно обстеження; ось де дійсно круті пагорби; Крута дитинко; 👑 казково💫 💞 💫; дуже красиво; твоє тіло горить; найпрекрасніша Малятко!! 💗 ; Я теж виходжу з душу ось так; хотів би я бути цими крапельками; Hotttt🔥; а потім Бог створив @kimlee; прибережіть що - небудь для чоловіка".

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