Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, распахнула рубашку во время фотосессии

Модель не так давно уехала жить в США, где начала активно сотрудничать с журналами и устраивать с ними пикантные съемки в рамках сотрудничества. Теперь девушка постоянно меняет образы и лучшими из выбранных делится в социальной сети Инстаграм. На фото Ли всегда старается показать немного лишнего, но не переходя за рамки приличий.

Так, на фото видно, как Ли почти сбросила с себя белую рубашку и расстегнула все пуговицы, как бы показывая, как выглядит ее бюст с довольно смелого ракурса. Камера рядом с Ли была направлена с низу на верх, из-за чего создается еще более неоднозначный вид на ее фигуру.

Девушка же отвернулась от объектива и предоставила полный обзор на бюст, едва прикрывшись рубашкой. Как и ожидалось, непривычно открытый и смелый снимок не оставил фанатов равнодушными:

«Банда Близнецов 😈❤️; такая прелесть просто❤️🙏; Красивая!!!; Любовь❤️🔥; Плохо и идеально 👌 дьяволица, полегче🔥; девушка, вам нет совершенства🔥; Я обожаю это, так сексуально; Горит 🔥; 😍😍😍 Красота во всей красе; выглядит хорошо; Потрясающе красиво 🖤☺️🖤; Вау какое удовольствие .. Или это уловка ..; 60% дьявол 40% ангел мой тип мудреца😍; Райский рай - это то место, где растут все приятные плоды; Вы выглядите потрясающе 😍».

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Ким Ли также часто показывает свои лучшие кадры в Инстаграм. Довольно редко она переходит грани приличий, но каждое такое фото получает сотни отзывов. В этот раз, как видно, Ли надела белый купальник с розовыми полосами, что был сделан с одной сеточки. Она совсем не скрывала достоинств знаменитости, которая набирает популярность в Инстаграм довольно активно.

Вот что пишут в комментариях под постом:

«Если мужчине не жарко, ему нужно обследование; вот где действительно крутые холмы; Крутая детка; 👑 Сказочно 💫💞💫; Очень красиво; твое тело горит; Самая прекрасная малышка!! 💗; Я тоже выхожу из душа вот так; Хотел бы я быть этими капельками; Hotttt🔥; А затем Бог создал @kimlee; Приберегите что-нибудь для мужа».

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