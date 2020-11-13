Вот это да!

Звезда юмористического проекта «Дизель Шоу» Александр Бережок заинтриговал кадром рядом с коллегой – Викторией Булитко

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице шоу в Instagram.

«В новых сериях «Выжить любой ценой» Саша Бережок попробует несколько вариантов заработка💰 Его попытки стать независимым бизнесменом будут комичными и не всегда успешными😁 Но очень настойчивыми!», - пишут на странице «Дизель шоу».

При этом было опубликовано фото, на котором Бережок лежит в кровати рядом с коллегой по «Дизель шоу» Викторией Булитко.

Отметим, пользователям Сети показало, что в новом проекте Бережок не похож на себя. В тоже время другие просто одарили любимых артистов комплиментами.

«Саша на себя здесь не похож. В Дизеле лучше», «Красавчики. Любимые актеры Дизель Шоу», «Бизнесмены», - пишут в Сети.

Ранее мы рассказывали, что актриса и певица Виктория Булитко, звезда "Дизель шоу", произвела фурор образом "опустившейся женщины"

37-летняя юмористка опубликовала архивные кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в несколько распущенном виде - с растрепанными фиолетовыми волосами и в полосатом коротеньком халатике.

Напомним, поседевшая звезда "Дизель шоу" Булитко озадачила смелым перевоплощением и глубоким декольте: забавные кадры.

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