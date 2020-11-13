Звезда юмористического проекта «Дизель Шоу» Александр Бережок заинтриговал кадром рядом с коллегой – Викторией Булитко
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице шоу в Instagram.
«В новых сериях «Выжить любой ценой» Саша Бережок попробует несколько вариантов заработка💰 Его попытки стать независимым бизнесменом будут комичными и не всегда успешными😁 Но очень настойчивыми!», - пишут на странице «Дизель шоу».
При этом было опубликовано фото, на котором Бережок лежит в кровати рядом с коллегой по «Дизель шоу» Викторией Булитко.
Отметим, пользователям Сети показало, что в новом проекте Бережок не похож на себя. В тоже время другие просто одарили любимых артистов комплиментами.
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«Саша на себя здесь не похож. В Дизеле лучше», «Красавчики. Любимые актеры Дизель Шоу», «Бизнесмены», - пишут в Сети.
Ранее мы рассказывали, что актриса и певица Виктория Булитко, звезда "Дизель шоу", произвела фурор образом "опустившейся женщины"
37-летняя юмористка опубликовала архивные кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в несколько распущенном виде - с растрепанными фиолетовыми волосами и в полосатом коротеньком халатике.
Напомним, поседевшая звезда "Дизель шоу" Булитко озадачила смелым перевоплощением и глубоким декольте: забавные кадры.
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