Некоторые авто не походят на то, чем являются

Актеры известной украинской передачи "Дизель Шоу" приготовили "подарок" для своих поклонников

Проект "Дизель Шоу" стартовал в 2015 году и почти сразу понравился зрителям, сообщает Politeka.net. Первый тур группы оказался не очень удачным, но артисты не сдались.

Спустя год плодотворной работы "Дизель Шоу" собрал два аншлага подряд. Артисты сейчас любимы публикой и получили много премий за свою работу.

В своих номерах актеры обсмеивают злободневные и другие темы. Так, в этот раз на официальной странице команды в Инстаграм артисты разместили "фотобриз".

"Скучали по нашим фотобризам? В новом выпуске «Дизель Шоу» будет один 🤪 Посмотрим, на каких машинах ездят наши звезды шоу-бизнеса и политики 😅 Некоторые транспортные средства совсем не похожи на то, чем они являются... Но от этого только смешнее! Премьера 20 ноября в 20:10 на нашем ютуб-канале!", - написали авторы поста.

За 40 минут публикация собрала сотни лайков и ни одного комментария.

Стоит отметить, что на фото были представлены совершенно необычные машины разной формы.

Напомним, коллектив "Дизель Шоу" поделился воспоминаниями и архивными кадрами. Так, еще юная Виктория Булитко запечатлена с кудрявой прической в серой футболке с принтом, белой юбке и с черной сумочкой. В подборке также показан трогательный момент, когда актриса получила диплом. А также можно увидеть других актеров.

Ранее сообщалось, что Александр Бережок заинтриговал кадром рядом с коллегой – Викторией Булитко. Оба лежали в постели.

«В новых сериях «Выжить любой ценой» Саша Бережок попробует несколько вариантов заработка💰...", - говорится в сообщении.

Напомним, поседевшая звезда "Дизель шоу" Булитко озадачила смелым перевоплощением и глубоким декольте: забавные кадры.

Как сообщала Politeka, звезды «Дизель шоу» огорошили перевоплощением ради яркого номера: «Даже самые…»