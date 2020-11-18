Відома модель Інна Горячковська показала себе в дуже жаркому образі

Зірка цього разу позувала в червоній сукні з великим декольте. Красуня показала пишний бюст, який прямо випирав. Інна показала з усіх боків себе, а після цього вже в іншому вбранні показала свою корону. Кадри вийшли цікавим і дуже пікантними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Велика харизма", - сказано в ролику телеведучим.

Фанати подивилися кадри більше 1000 разів і написали коментарі:

"Чарівна королева", " Три, два, один... Бум".

Ми повідомляли, що Модель plus size Інна Горячковська викликала фурор новим пікантним кадром.

Інна "спакувала" принади в обтягуючу сукню бордового кольору: еластична тканина розтягнулася до межі. Більш того, ризикова модель, не боячись "втратити гідність", ще й нахилилася, широко розставивши ніжки. Небезпечний, але "смачний" ракурс, безумовно, не залишив байдужих.

Ми писали, що 26-річна українська модель Інна Горячковська розбурхала соковитим виглядом в розкішній сукні.

Інна ледь не впустила пишний бюст з глибокого вирізу, злегка нахилившись вперед.

Яскрава блондинка кокетливо відвела голову в сторону, кинувши в камеру грайливий погляд. У підписі Горячковська подякувала магазину за наданий наряд.

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