Модель Инна Горячковская, завоевавшая титул "Мисс Украина" с девятым размером бюста, позволила любоваться своими пышными формами

Как пишет Politeka.net, знаменитость выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" фото в смелой позе. 25-летняя красотка предстала в полупрозрачном синем платье с просто гигантским декольте. Грудь едва вместилась даже в одежде размера плюс-сайз и едва не вываливается из нее, к счастью, на этот случай дизайнеры предусмотрели черную "страховку".

Инна Горячковская замерла посреди комнаты, заложив руки за голову, и выпятила свой бюст. В описании модель поделилась своей мудростью:

"Жизнь измеряется не количеством сделанных вдохов и выдохов, а количеством тех моментов, когда от счастья захватывает дух".

Пользователи социальной сети пришли в восторг от внешности и позы Горячковской, который выразили в комментариях:

"Хорошее фото, вау ты выглядишь красиво, милая"; "Черт возьми, ты абсолютно красивая"; "Вы - изюминка моего дня"; "Боже!!! Какая Вы красотулька!!!!!!"; "Прекрасный вид, чтобы проснуться ❤️"; "Особенно прекрасна Ваша огромная грудь!!!!!!".

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