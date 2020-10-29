25-летняя украинская модель Инна Горячковская, которая получила титул Мисс Украины с девятым размером груди, показала свою гордость крупным планом

Как сообщает Politeka.net, фигуристая красотка выложила в социальной "Инстаграм" фотографии, на которых предстала в черном топе. Одежда едва вместила пышный бюст Инны, ракурс сверху позволяет вдоволь насладиться роскошным декольте, а золотая цепочка удачно акцентирует внимание на эту выдающуюся часть тела.

Девушка также прикрыла лицо защитной маской, которая изображает огромный улыбающийся рот с высунутым языком. Горячковская сделала селфи вместе с девочкой, которая надела маску с изображением сигары. Судя по всему, подруги весело проводят время вместе и наслаждаются обществом друг друга.

К сожалению, поклонники Инны не смогли прокомментировать запись и побольше узнать о происходящем, ведь она опубликовала снимки в сториз.

Ранее модель похвасталась своей фигурой плюс-сайз в блестящем платье. Объемная грудь, казалось, едва не выпрыгивала из декольте, однако смелая модель лишь убрала лишнюю ткань сверху и показала свои формы во всей красе, присев на диван. При этом Инна Горячковская стыдливо опустила глаза и поморгала густыми черными ресницами.

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