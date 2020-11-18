Відома модель Хільде Осланд, яку визнали найкрасивішою жінкою світу за версією чоловіків, показала, як любить проводити дозвілля

На фото Хільде позувала в картатій сорочці і білому топі. Зірка зібрала волосся в хвіст, а образ доповнила сумочкою і рваними джинсами. Осланд посміхалася і на декількох кадрах похвалилася плоским животиком, задираючи сорочку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Гостріше васабі", "тут будуть написані відповіді", "чудове тіло", " ти дуже ... дуже ... красива", " шалено шикарно!", "Ти як завжди виглядаєш приголомшливо відповідь означав би весь світ. Ви в порядку? Я у В'язниці у Великобританії", "Божевільна дитина", "завжди красиво", "така красива посмішка", "завжди красива моя мила дівчина", "Абсолютно красива, гаряча і чудова", "приголомшливо красиво, як завжди".

Повідомлялося, що популярна Норвезька модель Хільде Осланд приміряла блакитний костюм і захопила фанатів.

Струнка модель в синьому костюмі з акуратним вирізом на топі і середньої довгої спідниці змогла подражнити виглядом, адже її образ був кокетливим і романтичним.

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