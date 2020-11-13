Известная модель Хильде Осланд, которую признали самой красивой женщиной мира по версии мужчин, показала себя на радость фанатов
На фото Хильде позировала в розовых трусиках и футболке, которую завязала почти на груди. Образ Осланд дополнила чулками, а в руках держала чашку. Красотка не стеснялась показать свою аппетитную фигуру, за которой регулярно следит. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Доброе утро", - подписала красотка фотографию.
Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Потрясающе", "Не могли бы вы рассказать мне о своей диете или тренировках? Ты потрясающе выглядишь", "Сочная маленькая бомбита", "Выглядит потрясающе !! Отправка любви", "Богиня среди женщин", "Вау какая красивая женщина", "Просто красиво", "Ты такая великолепная, что сведешь с ума любого мужчину или женщину своей красотой !", "Абсолютно красивая @hildeee, единственное, что я бы хотел изменить в тебе, это твою фамилию".
Сообщалось, что известная норвежская модель Хильде Осланд удивила внушительными формами.
Девушка нарядилась в топ с огромным декольте, из которого едва ли не выпрыгнула ее грудь.
Необычный дизайн оставил открытой одну руку Хильде, тогда как вторая скрылась в рукаве. Образ довершили светло-синие джинсы и кеды леопардового окраса.
В таком виде модель отправилась на прогулку по высокой террасе.
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