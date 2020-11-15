Норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", показала пикантный образ в бикини на пляже

Модель будоражит новыми фото едва ли не каждый день, при этом акцент Хильде делает всегда на новых и ярких купальниках. Девушка не носит слишком откровенные наряды, но получает сотни положительных отзывов. Поклонники массово восхищаются фигурой модели, которая постоянно ухаживает за собой.

На представленных кадрах видно, что Осланд нравится подчеркивать бюст при помощи открытых декольте и восхищать красотой с правильно подобранного ракурса. В частности, девушка любит позировать на побережье на закате, любуясь последними теплыми днями и позируя на теплом песке.

«Так тепло будут проходить даже зимние дни 🤩 Прекрасный новый бикини для плавания просто потрясающий 💚 #perth #australia», - написала Хильде.

Вот как отвечают в сети:

«Куда одной девушке столько страсти?; ты такой крутой пирожочек👏😎😍; Вот это да!Вот вам экзотики❤️🤘; Люблю твой стиль 😍🔥; даже ее фото согреют в холода🔥; закат с тобой великолепен ❤️🔥; Зима в Австралии .. песок как снег), снежная королева. НЕ замерзай!; Ты просто великолепна😘😍❤; Ты выглядишь так красиво🔥❤️❤️; Красивый купальник 👏».

Поклонники отмечают, что скандинавская красавица может восхитить одной лишь улыбкой. Поэтому кадры, на которых Хильде показывает достоинства на пляже, получают множественные отклики.

Гармоничный образ Хильде состоит из легкого макияжа, подтянутых форм и довольно скромных образов в сравнении с другими альтернативными моделями. Девушка не делает акцент на своих купальниках, она скорее показывает солнечные снимки без лишней вульгарности.

В нежно-розовом бикини Осланд удалось получить сотни положительных отзывов, так как она находится в отличной форме и трендовый купальник с множеством тонких завязок сделал ее образ более примечательным.

Напомним, самая горячая скандинавская модель восхитила упругостью тела в дерзком мини

Как сообщала Politeka, самая горячая скандинавская модель вскружила голову "холмами" в кружевном белье

Также Politeka писала, что скандинавская богиня Хильде Осланд довела до экстаза развлечениями на пляже