Норвежская модель Хильде Осланд, известная благодаря титулу "самой красивой женщины в мире", сверкнула идеальным видом сзади

Скандинавская красавица набирает все больше популярности в сети, благодаря своей очаровательной улыбке и шикарной фигуре, пишет Politeka.net.

В своем Инстаграм блондинка регулярно публикует одни из самых жарких снимков. В этот раз Осланд предстала в сером спортивном костюме, который пришелся по ее идеальной фигуре.

Модель позировала полубоком к фотографу, чтобы тот запечатлел ее самые совершенные места с выгодного ракурса.

Ткань леггинсов обтянула упругие ягодицы, выделив их завидный объем. Серый топик отлично смотрелся на груди знаменитости.

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Красивые украшения завершили образ.

Осланд смотрела в камеру и улыбалась, показав белые зубы.

"Люблю эти улицы Перта 🥰🌳", - написала звезда, которая сфотографировалась на одной из улиц столицы штата Западной Австралии.

Всего за пять минут пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали красотке много приятных сообщений, отмечая роскошную фигуру и внешность в целом.

"Затмила всех", - написал один из поклонников.

Напомним, Хильде Осланд позировала в нежно-розовом бикини. Звезде удалось получить сотни положительных отзывов, так как она находится в отличной форме и трендовый купальник с множеством тонких завязок сделал ее образ более примечательным.

Ранее сообщалось, что Хильде Осланд поразила кадрами в персиковом белье, при этом дополняли ее наряд с кружевной вышивкой обычные очки в стиле «взрослой учительницы» и красная книжка в руках с тонким переплетом.

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