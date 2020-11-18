Модель показала все, що не можна забути

Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) вбралася в білий костюм без білизни

Модель намагається здивувати своїх шанувальників, приміряючи на себе різні образи, пише Politeka.net. Красуня скрізь намагається виділити свої гідності.

Ось і цього разу модель постала в білосніжному костюмі, зображуючи з себе безневинну дівчину.

Однак короткий топ, під який модель не одягла білизну, руйнує всі ілюзії про скромність красуні. Великий бюст спокусливо випирав під тонкою тканиною. Під одягом ледь у всій красі не показувалося найінтимніше - це занадто сміливо.

Також модель одягла спідничку з білим фартухом, а чорний поясок, підкреслив талію.

Завершила образ капелюшок, із зав'язкою під підборіддям.

Сьєнега дивилася вдалину, вдаючи, що когось шукає.

Кадр не зібрав багато лайків і коментарів, адже він був оприлюднений в сторіс.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега продемонструвала свої пишні форми, які завжди варті уваги, в мікро-бікіні.

Модель позувала в купальнику, що навряд чи приховував її принади, тим більше в жаркій позі, яку вона прийняла.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега опублікувала спекотне селфі в прозорому боді. Модель позувала перед фотографом в тонкому мереживі, а посередині красувався довгий виріз.

Мереживо було прозорим, і якби не руки Кассандри, то можна було розгледіти найпікантніші деталі.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега показалася в купальнику білого кольору. Поруч можна побачити інших дівчат, які були в аналогічних нарядах, крім тренера. Дівчина була вже в лосинах і стояла попереду інших, готуючись почати тренування.

Нагадаємо, зірка Playboy Кассандра Сьєнега ледь не розірвала бікіні пишними принадами

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