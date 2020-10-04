Популярная мексиканская модель журнала Playboy Кассандра Сьенега похвасталась идеальной фигурой в облегающем боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Бикини было немного тесновато, но я заставил его работать», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Сьенега позирует в тесном бикини, эффектно демонстрируя роскошную фигуру с разных сторон. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Черт, ты заставляешь меня смотреть на это», «горячая крошка», «очень мило выглядишь», «божественный вид», «крутая», «вот это малышка», - пишут они.

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Пышногрудая бесстыдница позировала на балконе, позади нее виднелись деревья. Кассандра оголила свою пышную грудь и даже не пыталась ее прикрыть руками. Модель блеснула бюстом во всей красе, и не зря, ведь стесняться нечего - формы у нее просто совершенные. Правда, Сьенега прикрыла самое сокровенное двумя игривыми сердечками.

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