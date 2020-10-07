Известная модель и звезда Playboy Кассандра Сьенега показала себя и рассказала об играх

На фото Кассандра показалаа себя в голубом микро-бикини, которое состояло из веревочки и миниатюрных кусочков ткани. Модель сидела, соблазнительно выгнувшись, а ноги раздвинула, демонстрируя остальную часть бикини. Волосы у красотки были распущены, а образ дополнила девушка ярким макияжем. На втором фото звезда уже стала на четвереньки, где кроме веревочек ничего не было видно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Играйте в город грехов, одно микро-бикини за раз", - написала красотка.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасно", "Да, мэм", "Хорошая девочка!", "Ты моя принцесса", "Люблю эту улыбку, ты лучшая", "Всегда знаю, как разжечь свет", "Давайте устроим фотосессию", "Черт! Ты выглядишь потрясающе, такая горячая малышка", "Красивое бикини фантастическое тело и красота".

Сообщалось, что популярная мексиканская модель журнала Playboy Кассандра Сьенега похвасталась идеальной фигурой в облегающем боди.

«Бикини было немного тесновато, но я заставил его работать», - говорится в сообщении.

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