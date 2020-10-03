Известная модель и звезда "Playboy" Кассандра Сьенега показала себя и рассказала о логове

На фото Кассандра стояла в том, что можно назвать бикини, но очень маленьким и откровенным. Миниатюрные полосочки ткани прикрывали только самое главное, остальное красотка не стеснялась показать. Звезда без стыда демонстрировала формы, стоя в дверном проеме. Волосы у модели были распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкойй на страничку знаменитости.

"Добро пожаловать в мое логово", - написала Кассандра.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты такая идеальная", "Ты такая красивая", "Горячая сексуальная и классная фигура великолепного размера", "Вау! ты выглядишь так прекрасно", "Ой, мамасита, какая богатая чуча", "Ты такая великолепная", "Уффф, как ты заставляешь серде стучать", "Блин это мясо .... очень вкусно".

Сообщалось, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) каждый раз впечатляет своими невероятными объемами.

Кассандра расселась на мягких поручнях дивана, раскинув ножки.

Звезда надела прозрачную блузу, забыв о белье, в результате из-под одежды нежно-розового цвета выглядывали самые интимные места: "О, да!".

Напомним, звезда "Playboy" Кассандра Сьенега еле вместила "подружек" в узкий купальник

А еще Politeka писала, что неутомимая звезда "Playboy" Кассандра Сьенега в душевой довела мужчин до мурашек

Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" кокетливо расставила ножки в бесстыжем боди



