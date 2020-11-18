Модель показала все, что нельзя забыть

Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) нарядилась в белый костюм без белья

Модель старается удивить своих поклонников, примеряя на себя разные образы, пишет Politeka.net. Красотка везде старается выделить свои достоинтсва.

Вот и в этот раз модель предстала в белоснежном костюме, изображая из себя невинную девушку.

Однако короткий топ, под который модель не надела белье, рушит все иллюзии о скромности красотки. Большой бюст соблазнительно выпирал под тонкой тканью. Под одеждой едва ли во всей красе не показывалось самое интимное - это слишком смело.

Также модель надела юбочку с белым фартуком, а черный поясок, подчеркнул талию.

Завершила образ шляпка, с завязкой под подбородком.

Сьенега смотрела вдаль, делая вид, что кого-то ищет.

Кадр не собрал много лайков и комментариев, ведь он был обнародован в сторис.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега продемонстрировала свои пышные формы, которые всегда достойны внимания, в микро-бикини.

Модель позировала в купальнике, едва ли скрывавшем ее прелести, тем более в жаркой позе, которую она приняла.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега опубликовала жаркое селфи в прозрачном боди. Модель позировала перед фотографом в тонком кружеве, а посередине красовался длинный вырез.

Кружево было прозрачным, и если бы не руки Кассандры, то можно было разглядеть самые пикантные детали.

Напомним, Кассандра Сьенега показалась в купальнике белого цвета. Рядом можно увидеть других девушек, которые были в аналогичных нарядах, кроме тренера. Девушка была уже в лосинах и стояла впереди других, готовясь начать тренировку.

Напомним, звезда Playboy Кассандра Сьенега едва не разорвала бикини пышными прелестями

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