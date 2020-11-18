Відома модель Олена Краснова, дружина Микити Преснякова і невістка Алли Пугачової, похвалилася свіжим образом

На фото Олена здалася в джинсах і ТОПі, який складався з клаптика тканини. Зірка сиділа за барною стійкою, а в руках тримала аркуші паперу. Краснова була босою, але це зовсім її не бентежило. Дружина Преснякова без сорому хвалилася плоским животиком, який був зовсім не прикритим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"До зйомки ще 15 хвилин, але у Тані інші плани", - підписала кадри Краснова.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки під публікацією, адже вона була викинута в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться додати: "Терміново на обкладинку, голівудська зірка".

Повідомлялося, що невістка Алли Пугачової, російська модель Олена Краснова (Преснякова) блиснула ідеальною зовнішністю.

Дівчина була одягнена в джинси з високою посадкою, світлий светр, який ніжно обтягнув її пружне молоде тіло. Особливу увагу привернув бюст моделі, який обтягнула тонка тканина. Склалося враження, що Краснова не стала надягати під светр білизну.

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