Российская модель Алена Преснякова, которая является невесткой Аллы Пугачевой, впечатлила красотой в окружении лошадей
Кадры знаменитость опубликовала в Instagram, рассказывает Politeka.
«Каппадокия 🤍 Сегодня сбылась моя давняя мечта побывать здесь! Невероятная природа завораживает, а впереди ещё целая программа расписанная с 4 утра до 21 вечера», - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах Преснякова позирует в окружении лошадей, эффектно демонстрируя роскошную фигуру в тесном топе. Модель в какой-то момент решает эффектно покрутиться на камеру, демонстрируя изящность на фоне бегающего стада.
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Как сообщалось до этого, известная модель Алена Преснякова, которая является невесткой Аллы Пугачевой, показала себя и попросила о помощи
На фото красотка позировала в черном топе и лосинах. Волосы у Алены были распущенными, а образ девушка дополнила украшением на шее. Преснякова стояла перед зеркалом и улыбалась, снимая себя на телефон.
На втором снимке уже Алена показалась в бежевом топе и штанах. Красотка показывала себя, демонстрируя точеную фигуру.
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