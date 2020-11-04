Жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, Алена, изумила собой и похвасталась рассветом

На кадрах красотка показалась в бриджах, белой майке с открытой спиной и сапогах. Звезда дополнила образ очками и шапочкой, а стояла у автомобиля, сев на капот. Алена также показала просто себя в движении, хвастаясь точеной фигурой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Самый красивый рассвет", - написала девушка под фото.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Красивая очень", "Какая ты длинноногая", "Боже, ну как же это красиво", "Подскажите, откуда сапоги", "Рассвет не знаю, а сапоги - бомба".

Сообщалось, что жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова изумила неожиданным антуражем на атмосферном фото.

23-летняя модель опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в пустынной местности рядом с красным ретро-автомобилем в необычном наряде.

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Алена надела белый тесный топ, под который не стала надевать белье. Тонкая ткань обтянула пышные формы красотки. Алена была в джинсах и куртке, которую она приспустила, засветив изящные плечи и плоский животик.

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