Невестка Аллы Пугачевой, российская модель Алена Краснова похвасталась приключениями в смелом образе

Как сообщает Politeka.net, жена молодого музыканта Никиты Преснякова выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, на котором запечатлена в роскошном отеле. Алена элегантно изогнулась в черном платье с полупрозрачной тканью на груди, руках и шее, короткий подол обнажил стройные ноги красотки в черных сапогах. Модель дополнила образ золотыми цепями на шее и небольшой сумочкой. Можно заметить, что она не надела бюстгальтер.

"Самый насыщенный день в этом году 🙌🏻

В 4 утра полёт на воздушном шаре ✔️

Сьемка с кабриолетами в Долине Любви✔️

Прогулка на лошадях✔️

Обед в самом красивом ресторане Museum Hotel✔️

Рынок ковров ✔️

Встреча заката в Розовой долине ✔️

Обожаю такие продуктивные дни, усталость 10/10🤤", - поделилась она эмоциями в описании.

Пользователи соцсети оценили внешность Алены в комментариях:

"Пора рожать 😉"; "Шикарная девушка👍👍👍👍👍"; "Очень красивая 👏👏👏"; "Очаровашка"; "Красотка, модель и все со вкусом".

В сети также произвело фурор совместное фото Алены и Никиты Преснякова, сделанное на улице. Внук Аллы Пугачевой надел строгий черный костюм и рубашку с расстегнутым воротником, а также придал себе загадочности черными очками. Его супруга вышла на прогулку в черном пальто, под которым видно платье в белый горошек.

"Алена всегда чем-то не довольна"; "Красивая пара. Никита - умничка! Скромный, добрый, обаятельный парень, как и все дети в семействе Аллы"; "Очень красивые!!! Дай бог им счастья!!"; "Никита, очень уважаю тебя за целеустремлённость, что не " поймал звезду", Но Звезда по праву, так держать!!! Пусть ваш тандем с Алёной Процветает👏🙌😍"; "Никита 👍, деток вам похожих на папу !!!🤗"; "Какая все-таки красивая жена у Никиты,слов нет", - пишут поклонники.

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