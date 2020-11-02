Жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова, Алена, изумила неожиданным антуражем на атмосферном фото
Как передает Politeka.net, 23-летняя модель опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в пустынной местности рядом с красным ретро-автомобилем в необычном наряде.
Девушка повернулась к камере спиной: кремовое легкое платье с завязочками на уровне лопаток и длинным шлефом, красиво спадало волнами. Собрав белокурые волосы в пучок, модель ухватилась руками за подол платья, немного его приподняв.
Заметно, что Алена отказалась от бюстгальтера, взбудоражив фантазию поклонников нежным силуэтом.
"Свобода и мир 🕊", - подписала фото звезда.
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Пользователи пришли в восторг и кинулись комментировать. Правда, некоторые сравнили ее чересчур воздушный наряд с парашютом, тем более, что задний фон благоприятствовал такому сравнению.
"Как же это красиво 😍"
"Красиво очень, дорогая !!! Ты супер женственная"
"Ты звезда!!!"
"У меня обычно в этой секции комментарии более юмористического характера, но в этот раз... Ну даёшь, конечно, Алёнка) Возрождающаяся женщина"
"Что за парашют?!😂"
Ранее мы сообщали, Алена в образе шальной школьницы позировала на высоте на фоне раскинувшегося города. Девушка оперлась на бортик, блеснув фигурой в белой рубашке и черной мини-юбке на запах. Волосы красотка собрала в хвостик.
«Обожаю высоту, американские горки, тарзанки и все в этом духе)) С детства была с шилом в 🍑 и любила везде лазить)", - разоткровенничалась в подписи Преснякова.
Напомним, что в семье внука Аллы Пугачевой впервые показали долгожданного малыша: "Наш Ваня Пресняков".
Также Politeka писала, что Галкин снял взволнованную Орбакайте после новости о рождении ребенка у Преснякова: "Сама на себя не похожа".