Известная модель Алена Краснова, жена Никиты Преснякова и невестка Аллы Пугачевой, похвасталась свежим образом

На фото Алена показалась в джинсах и топе, который состоял из клочка ткани. Звезда сидела за барной стойкой, а в руках держала листы бумаги. Краснова была босой, но это совсем ее не смущало. Жена Преснякова без стыда хвасталась плоским животиком, который был совсем не прикрытым. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"До съемки еще 15 минут, но у Тани другие планы", - подписала кадры Краснова.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки под публикацией, ведь она была выброшена в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется добавить: "Срочно на обложку, голливудская звезда".

Сообщалось, что невестка Аллы Пугачевой, российская модель Алена Краснова (Преснякова) сверкнула восхитительной внешностью.

Девушка была одета в джинсы с высокой посадкой, светлый свитер, который нежно обтянул ее упругое молодое тело. Особое внимание привлек бюст модели, который обтянула тонкая ткань. Сложилось впечатление, что Краснова не стала надевать под свитерок белье.

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