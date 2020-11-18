Відома російська балерина Анастасія Волочкова показала себе і розповіла про відпочинок

На кадрах Анастасія позувала зовсім без одягу у ванній. Волочкова тільки прикрила свої найпікантніші місця піною. Балерина задерла ноги, хвалячись їх довгою. Як можна помітити, зірка була задоволена відпочинком. На останньому кадрі балерина була вже одягнена і позувала на узбережжі зі своїм супутником, якого обрізала на знімку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ви уявляєте.. Добрі люди з цього прекрасного острова подумали, що у нас "медовий місяць".. І радують нас ось такими приємними романтичними сюрпризами, які я дуууже люблю і ціную. Подивіться в карусельці. Мабуть, любов не сховаєш... Фантастичний відпочинок!!!",- написала Волочкова під публікацією в Instagram.

Фанати поставили чотири тисячі лайків і не писали Коментарі, так як Анастасія не любить критики, тому обмежила цю функцію.

Повідомлялося, що російська балерина Анастасія Волочкова не зраджує своєму девізу "жодного дня без шпагату", куди б не вирушила.

Так, Анастасія розсунула ноги на максимум, будучи в золотистому бікіні. Мікропавки натягнулися до межі-так, що просто "врізалися" в пікантне місце. Але Волочкову такий "дрібниця" навряд чи зупинив би.

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