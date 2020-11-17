Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает хвастаться отдыхом на Мальдивах

Новые снимки звезда опубликовала в своем личном Instagram.

По словам балерины, она продолжает открывать для себя новые места для отдыха на Мальдивах, где расположены роскошные виллы с бассейнами.

По этому случаю Анастасия Волочкова не смогла устоять и выставила в микроблоге нескромное фото, на котором она позирует в одном купальнике, делая акцент на своем бюсте.

"Рассвет.. Я очень люблю открывать новые места для моего отдыха.. Этот Мальдивский достаточно новый остров, пожалуй, лучший из всех 15-ти, на которых я бывала. Виллы с бассейнами очень комфортные. Сервис непревзойденный!", - подписала она очередное фото.

Для второго снимка Анастасия Волочкова избавилась от нижнего белья и решила позировать в одном халате на постели в гостиничном номере.

Привычно задрав ноги, скандальная балерина "показала", как начинается утро на Мальдивах.

"Прекрасное мальдивское утро начинается с Красоты и гостеприимства волшебного острова, на котором мы оказались с любимым", - добавила она в микроблоге.

Стоит отметить, что Анастасия Волочкова вновь закрыла возможность комментировать публикации в Instagram после очередной волны хейта со стороны пользователей.

Ранее мы рассказывали, что Анастасия Волочкова опозорилась на Мальдивах в нелепом наряде.

Так, в этот раз звезда предстала в белой маечке, накинув сверху кофту и в мини-шортиках. Артистка обула шлепанцы с искусственными цветами. Балерина выставила вперед ножку, хвастаясь стройностью.

За 40 минут пост собрал более 2000 лайков. Пользователи сети не смогли оставить комментарии. Ведь артистка отключила эту возможность.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми

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