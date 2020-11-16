Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова засветила фрагмент отдыха на Мальдивах со своим загадочным любовником

Как известно, уже больше года балерина встречается с неким бизнесменом, имя которого она отказывается называть. У себя в Инстаграм Волочкова написала, что отправилась на роскошный курорт со своим возлюбленным, и поделилась соответствующими кадрами, пишет Politeka.net.

Так, на видео балерина показала, как местные жители встречают ее у входа в отель. Несколько работников собрались, чтобы встретить новых постояльцев под звуки традиционных инструментов. Несмотря на то, что их действия выглядят довольно дежурно, Волочкова пришла в восторг от этого приема, назвав его «невероятным».

«Какая тёплая и приятная встреча меня на мальдивском острове! Мы с любимым прилетели отдохнуть, сбежав от всех! Такой трогательный приём!!! Дождик нас встретил.. Но мы так отдохнули и поспали!!! И поплавали!», - написала балерина.

Стоит отметить, что на видео она появляется в пляжном длинном платье с леопардовым принтом и в босоножках на высокой платформе.

Кроме того, несмотря на упоминание возлюбленного в тексте, на видео его нигде не видно. Впрочем, за кадром можно услышать голос мужчины. Отметим, что несколько месяцев назад Волочкова заявила, что ее возлюбленный сыграет с ней роскошную свадьбу, но почему-то этого не произошло в обещанный срок.

Добавим, что подписчики Волочковой не смогли прокомментировать видео, ведь она уже давно отключила комментарии из-за постоянного негатива.

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