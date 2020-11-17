Звезда рассказала, как провела первый день отдыха

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова сейчас проводит отдых в теплых краях

Артистка любит хвастаться тем, как проводит время, сообщает Politeka.net. Часто балерина упоминает, что проводит отдых вместе с любимым, но ни лица, ни его личности звезда не раскрывает.

В этот раз Волочкова рассказала, что отправилась в романтическое путешествие. Звезда стала активнее делать посты с фотографиями в своем Инстаграм.

Так, в этот раз звезда предстала в белой маечке, накинув сверху кофту и в мини-шортиках. Артистка обула шлепанцы с искусственными цветами.

Анастасия выставила вперед ножку, хвастаясь стройностью.

Знаменитость позировала стоя на песке, подняв над собой розовый зонт.

"Сегодня очень дождливый Мальдивский день.😊🌺 Но дождик в этом райском месте - благодать!🙏 Гораздо приятнее, чем в холоде! 🙏 По прилету сегодняшнему мы спали весь день.🙈 Я так люблю этот Мальдивский край! И всегда выбираю разные и интересные острова! И ведь важно не что и где, а с кем и как!!!❤️ 🌺🔥", - написала артистка.

За 40 минут пост собрал более 2000 лайков. Пользователи сети не смогли оставить комментарии. Ведь артистка отключила эту возможность.

Примечательно, что свой предыдущий пост, где звезда позировала в купальнике, она на время разрешила комментировать. В сторону артистки тут же посыпались сообщения разного характера, в том числе и хейтерские.

Напомним, Анастасия Волочкова позировала, перевернувшись на спине мужчины. Звезда показала свою растяжку, надев довольно тесное боди.

Примечательно, что и в этот раз мужчина был заснят со спины.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми

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