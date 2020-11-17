Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова дня прожить не может, чтобы не напомнить публике о своем существовании
Своими сумасшедшими выходками и скандалами звезда давно завоевала себе "славу". Причем, балерину так часто критикуют, что теперь, публикуя в соцсетях свой очередной снимок, Волочкова предпочитает закрывать доступ к комментариям, сообщает Politeka.
Очевидно, у Насти сильно портится настроение, когда она читает критические замечания в свой адрес.
Вот и сегодня знаменитость выложила на свой странице в Инстаграм новый снимок, а комментарии к нему традиционно закрыла.
На фотографии Настя Волочкова, судя по геотегу, находится на Мальдивах. Звезда пришла на пляж, увидела там клетку, висящую на пальме и не удержалась, чтобы не залезть в нее, попутно исполнив свой фирменный шпагат. На Насте было надето белое короткое платье с принтом рака, на ногах балерины обуви нет.
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Знаменитость сильно отвела назад левую ногу, а руки раскинула врозь.
"По дороге в Спа на нашем острове обнаружила золотую клетку, как в моем спектакле.🩰 Эта клетка тоже крутится.🐣", – подписала кадр Волочкова.
Очевидно, не один фанат, глядя на это фото, подумал: "Срамота какая!". Ведь задравшееся платье чуть ли не обнажило то место на теле Насти, где у людей обычно соединяются ноги.
Ранее мы сообщали, что скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает хвастаться отдыхом на Мальдивах. Новые снимки звезда опубликовала в своем личном Instagram.
По словам балерины, она продолжает открывать для себя новые места для отдыха на Мальдивах, где расположены роскошные виллы с бассейнами.
По этому случаю Анастасия Волочкова не смогла устоять и выставила в микроблоге нескромное фото, на котором она позирует в одном купальнике, делая акцент на своем бюсте.
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