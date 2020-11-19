Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, перестаралася з вибором вбрання

Модель вирішила поділитися фото, на якому блищала в незвичайному і сміливим для неї образі. Вся справа в тому, що Бахарі воліє блищати перед публікою в сміливих сукнях з глибокими декольте. Причому, як правило, наряди класичні та вечірні, ідеально підходять для виходу в світ.

У таких сукнях Бахарі відвідує ресторани, клуби і вражає видом в барі. Однак на фото цього разу дівчина позувала в непристойно-короткій сукні з блакитної джинсової тканини. Виріз на бердах з намистом досягав аж до самих сідниць, вдало прихованих тільки тому, що сама дівчина сіла на край крісла.

Через провокаційну позу стегна дівчини виглядали неприродно великими, а її бюст шостого розміру був не таким значним. Пишні пропорції моделі не залишили користувачів байдужими:

«Джун яке гарне тіло і стегна; мені дуже подобається, що вони такі величезні 😍💗💋; тут мало порівнянь з вишнями, це персик🍑😋👌; образ дня 🌹; їй терміново потрібен масажист; Це вона така товста OMFG😳😳😍😍; Змучений вигляд 😄🌊; Не могли б ви зробити кілька чудових відео 💗; Палаюче бажання🔥; Як прекрасноВеликолепная фігуриста королева !! 😍 ; Мені подобається, наскільки гладкою виглядає твоя шкіра 😍" »

Також ми писали, так як дівчина рекламує одяг популярних брендів, вона знайшла свій стиль і тепер показує в основному всі можливі варіанти суконь з зухвалими вирізами на бюсті.

Через шостого розміру грудей навіть скромне плаття може стати відвертим, тому дівчина не вибирає занадто відкритих нарядів заздалегідь. Зокрема, велика частина її образів досить скромна і тільки акцент на грудях залишається незмінним. Як видно на фото, дівчина може підкреслити достоїнства дуже тонко.

Глибоке декольте з додатковим розрізом в рожевій сукні ледь приховало форми знаменитості, завдяки чому Бахарі отримала сотні відгуків.

"Чоловік, який звертається з жінкою як з принцесою, є доказом того, що він народився і виріс в обіймах королеви. 👸 🏻 » ,- написала Бахарі.

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