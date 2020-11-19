Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, перестаралась с выбором наряда

Модель решила поделиться фото, на котором блистала в необычном и смелым для нее образе. Все дело в том, что Бахари предпочитает блистать перед публикой в смелых платьях с глубокими декольте. Причем, как правило, наряды классические и вечерние, идеально подходящие для выхода в свет.

В таких платьях Бахари посещает рестораны, клубы и поражает видом в баре. Однако на фото в этот раз девушка позировала в неприлично-коротком платье из голубой джинсовой ткани. Вырез на бердах с бусами достигал аж до самых ягодиц, удачно скрытых только потому, что сама девушка села на край кресла.

Из-за провокационной позы бедра девушки выглядели неестественно большими, а ее бюст шестого размера был не таким внушительным. Пышные пропорции модели не оставили пользователей равнодушными:

«Джун какое красивое тело и бедра; мне очень нравится, что они такие огромные 😍💗💋; тут мало сравнений с вишнями, это персик🍑😋👌; образ дня 🌹; ей срочно нужен массажист; Это она такая толстая OMFG😳😳😍😍; Измученный вид 😄🌊; Не могли бы вы сделать несколько великолепных видео 💗; Горящее желание🔥; Как прекрасноВеликолепная фигуристая королева !! 😍; Мне нравится, насколько гладкой выглядит твоя кожа 😍».

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Из-за шестого размера груди даже скромное платье может стать откровенным, поэтому девушка не выбирает слишком открытых нарядов заранее. В частности, большая часть ее образов довольно скромная и только акцент на груди остается неизменным. Как видно на фото, девушка может подчеркнуть достоинства очень тонко.

Глубокое декольте с дополнительным разрезом в розовом платье едва скрыло формы знаменитости, благодаря чему Бахари получила сотни отзывов.

«Мужчина, который обращается с женщиной как с принцессой, является доказательством того, что он родился и вырос в объятиях королевы. 👸🏻», - написала Бахари.

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