Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе на прогулянці

На фото Анастасія позувала в джинсах, топі і окулярах, а образ доповнила босоніжками на шпильці. Модель стояла біля автомобіля і розвернулася боком, демонструючи пишний бюст, який прямо випирав з вузького вбрання. Красуня в такому образі гуляла по вулиці, захоплюючи розкішними формами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали компліменти:

"Супер", "Приголомшлива", "Привіт, любов моя, я люблю тебе", "Доброго ранку моя принцеса" ," ви прекрасні, я кілька днів не бачив ваших фотографій, відмінно", "Люблю її в джинсах", "Привіт, мама, як ти хороша", "ти найкрасивіша жінка в світі !!", "Ти класна любов моя, ти в моєму серці, кожен день поцілунок"," чудово і спокусливо по всьому тілу", " Подивіться на це? Прекрасна задня частина".

Ми писали, що російська модель Анастасія Квітко показала надзвичайно пишні форми в бікіні "зебрі".

Так, на пляжі цього разу Квітко вирішила пограти під час зйомки, влаштованої спеціально для реклами енергетичного напою, представником якого вона є. Дівчина розпустила довгі локони і прогулялася на узбережжі в тонкому бікіні з принтом зебри.

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