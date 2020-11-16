Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала смелый образ в новом "золотом" бикини

Анастасия работает моделью более шести лет, начав свою карьеру в РФ после удачной фотосессии от молодого и популярного фотографа. Благодаря необычной на тот момент съемке девушку заметили модельные агентства, и она быстро стала знаменитой, ведь принимала участие после этого во многих фотосессиях.

При этом работа Квитко не обходилась без скандалов: сотрудничая с фирмой мужа Ким Кардашьян – Канье Уэстом девушка отказалась худеть по требованию компании, за что была уволена.

При низком росте девушка весит более 70 килограмм и считает, что она в хорошей форме. Благодаря тонкой талии образ девушки кажется совсем другим, поэтому каждое фото Анастасии довольно бурно обсуждают, пытаясь разглядеть фотошоп.

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На одном из фото Настя показала шестой размер бюста в бикини малого размера и посветила достоинствами с дерзкого ракурса. Золотое бикини и массивные украшения создали довольно яркий образ для пляжного отдыха.

«Ты выглядишь даже горячее огня; Доброе утро я люблю тебя; Вы очень трудолюбивый человек, и я хочу, чтобы Бог всегда руководил вами; Прекрасный образ на фоне природы. Естество; просыпаясь, вижу, что ты стоишь передо мной, как это вау, мне это нравится; Боже мой!! Как бы вы опирались на эту пальму 😍; дай мне шанс; Очень мило больше нет контроля; Delícia 😍; Красивая девушка 😍😍😍».

Также Квитко решила поиграть во время съемки, устроенной специально для рекламы энергетического напитка, представителем которого она является. Девушка распустила длинные локоны и прогулялась на побережье в тонком бикини с принтом зебры.

При этом Настя намерено надела купальник размером меньше, чтобы в очередной раз показать, насколько большой у нее бюст.

Вот что пишут поклонники Квитко:

«Привет, сладкая; какая грудь мамочка; Идеальная моя муза; Мне кажется, это очень шикарно, правда; Простите, куколка, с какой вы планеты; Какое чудесное искушение; Какой восторг; !Боже мой! !! Какая ты красивая !! 😘🌹; У меня очень хороший стиль».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов