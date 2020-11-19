Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер запаморочила голови своїм виглядом в топіку

Популярна пишнотіла модель намагається підкреслити форми різними відвертими нарядами, пише Politeka.net. Красуня любить розбурхувати своїми видами, навіть просто виходячи на вулицю.

Шанувальники поширюють фото красуні у відповідних сторінках. В одній з них кілька годин тому оприлюднили фото, на яких Кайлі позувала в білосніжному, дуже короткому топіку, який обтягнув її великі груди. Тканина була тонкою, через що груди виглядали дуже ефектно.

Завдяки довжині одягу оголився плоский животик і тонка талія красуні.

Трохи вище стегон сиділи необтягуючі джинси. Останні навіть трохи подовжили ніжки знаменитості.

Модель розпустила рівне волосся, а на плече повісила маленьку сумочку.

На одному з кадрів Дженнер постала з маскою на обличчі.

"Одягніть маски! 📸", - підписали фото автори поста.

За 14 годин пост зібрав майже 6000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємних коментарів у бік красуні.

"Скрізь і завжди ідеальна", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер потрясла своїм пишним бюстом, який красиво виглядав під шовковою тканиною. Велике декольте надавало пікантності образу.

Зірка натягнула на себе обтягуючі штани із золотого кольору, які крім пишних стегон ідеально підкреслили тонку талію.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала в зеленій блискучій сукні з вирізами майже до стегна і відкритим животиком. Також у Дженнер було пристойне декольте, а волосся зібране назад. Модель сиділа на стільці, закинувши ногу за ногу.

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