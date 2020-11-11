Популярная американская модель Кайли Дженнер похвасталась формами в одном бюстгальтере
Домашние селфи 23-летней красотки в откровенном образе появились на ее фан-странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Юная сестричка Ким Кардашьян в свои годы успела стать самой молодой миллиардершей в мире и прославиться не только как звезда телешоу и успешная предприниматель, но и как модель, которая не стесняется позировать в самых смелых образах.
На новых домашних кадрах Кайли сняла себя в зеркале на фоне дивана. Модель демонстрирует свою сочную фигуру в свободных домашних штанах и белом лифчике. Стоит отметить, что бюстгальтер еле удерживает пышные формы красотки, которая соблазнительно изгибается перед зеркалом.
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Несмотря на то, что она фотографируется дома, Кайли дополнила свой образ ярким макияжем. Модель явно старается подобрать такие позы, в которых ее тело выглядит наиболее эффектно.
В подписи к снимку поклонники назвали звезду «плохой девочкой». Фанатам ее образ пришелся по душе, о чем свидетельствуют многочисленные лайки и комментарии.
Ранее мы писали, что Кайли поделилась фото в предстала в гламурном образе, продемонстрировав свою яркую красоту. Девушка позирует в стильном бежевом костюме с бирюзовым принтом.
Особой изюминки наряду придает короткий топ с длинными рукавами. Из-за своего размера он едва прикрывает пышную грудь Кайли, заставляя ее буквально вываливаться снизу.
Напомним, пышногрудая Кайли Дженнер прошлась по коридору, тряся "бомбочками" в леопарде: бесстыдное видео.
Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер в ванной при свечах показала, как выглядит идеал: "Великолепная королева".
Также Politeka писала, что блондиночка Кайли Дженнер попыталась вместить пышные "персики" в крохотный топ: "так и рвутся наружу".