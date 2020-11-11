Популярная американская модель Кайли Дженнер похвасталась формами в одном бюстгальтере

Домашние селфи 23-летней красотки в откровенном образе появились на ее фан-странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Юная сестричка Ким Кардашьян в свои годы успела стать самой молодой миллиардершей в мире и прославиться не только как звезда телешоу и успешная предприниматель, но и как модель, которая не стесняется позировать в самых смелых образах.

На новых домашних кадрах Кайли сняла себя в зеркале на фоне дивана. Модель демонстрирует свою сочную фигуру в свободных домашних штанах и белом лифчике. Стоит отметить, что бюстгальтер еле удерживает пышные формы красотки, которая соблазнительно изгибается перед зеркалом.

Несмотря на то, что она фотографируется дома, Кайли дополнила свой образ ярким макияжем. Модель явно старается подобрать такие позы, в которых ее тело выглядит наиболее эффектно.

В подписи к снимку поклонники назвали звезду «плохой девочкой». Фанатам ее образ пришелся по душе, о чем свидетельствуют многочисленные лайки и комментарии.

Ранее мы писали, что Кайли поделилась фото в предстала в гламурном образе, продемонстрировав свою яркую красоту. Девушка позирует в стильном бежевом костюме с бирюзовым принтом.

Особой изюминки наряду придает короткий топ с длинными рукавами. Из-за своего размера он едва прикрывает пышную грудь Кайли, заставляя ее буквально вываливаться снизу.

Напомним, пышногрудая Кайли Дженнер прошлась по коридору, тряся "бомбочками" в леопарде: бесстыдное видео.

Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер в ванной при свечах показала, как выглядит идеал: "Великолепная королева".

Также Politeka писала, что блондиночка Кайли Дженнер попыталась вместить пышные "персики" в крохотный топ: "так и рвутся наружу".