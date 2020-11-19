Известная модель и бизнесвумен Кайли Дженнер вскружила головы своим видом в топике

Популярная пышнотелая модель старается подчеркнуть формы разными откровенными нарядами, пишет Politeka.net. Красотка любит будоражить своими видами, даже просто выходя на улицу.

Поклонники распространяют фото красотки в соответствующих страницах. В одной из них несколько часов назад обнародовали фото, на которых Кайли позировала в белоснежном, очень коротком топике, который обтянул ее большую грудь. Ткань была тонкой, из-за чего грудь выглядела очень эффектно.

Благодаря длине одежды оголился плоский животик и тонкая талия красотки.

Чуть выше бедер сидели необтягивающие джинсы. Последние даже немного удлинили ножки знаменитости.

Модель распустила ровные волосы, а на плечо повесила маленькую сумочку.

На одном из кадров Дженнер предстала с маской на лице.

"Наденьте маски! 📸", - подписали фото авторы поста.

За 14 часов пост собрал почти 6000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных комментариев в сторону красотки.

"Везде и всегда идеальна", - написал один из поклонников.

Напомним, Кайли Дженнер потрясла своим пышным бюстом, который красиво смотрелся под шелковой тканью. Большое декольте придавало пикантности образу.

Звезда натянула на себя обтягивающие брюки из золотого цвета, которые кроме пышных бедер идеально подчеркнули тонкую талию.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала в зеленом блестящем платье с вырезами почти до бедра и открытым животиком. Также у Дженнер было приличное декольте, а волосы собраны назад. Модель сидела на стуле, забросив ногу за ногу.

Напомним, Кайли Дженнер устроила приятные шалости в ванной при свечах

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер в тесном лифчике выгнулась перед зеркалом, подразнив формами