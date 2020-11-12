Известная модель Кайли Дженнер показала себя на радость фанатов
На фото Дженнер позировала в кофте и штанах белого цвета. Образ красавица дополнила белым топом, который можно увидеть под распахнутой накидкой. Волосы у Кайли были распущенными, а в приспущенных штанах можно увидеть булавку. Модель совсем не смущало, что видно было стринги на кадре, что сделало снимок немного пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.
"Иди поиграй в мою историю", - написал админстратор под фотографией.
Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:
Обскубанная Волочкова раздвинула ноги и устроила энергичные игры на полу: кадры экспериментов
"Не надо было изменять": Королева появилась во всем черном после бегства Тарзана и выдвинула требования, фото
Роман вспыхнул на "Танцях з зірками", влюбленные больше не скрывают чувств: "Ради нее я готов рвать всех"
"Кристина стала на 10 лет моложе": 49-летняя Орбакайте теперь годится сыну Дени в подружки, редкое фото
"Хорошо", "Лучшие игры", "Она совершенство", "Понравилось, пожалуйста, делай это чаще", "Ты божественная, прекрасная драгоценность", "Я люблю тебя, детка, красивая", "Привет, детка".
Сообщалось, что знаменитая американская модель Кайли Дженнер впечатлила видом в коротком топике.
На новом фото Кайли предстала в гламурном образе, продемонстрировав свою яркую красоту. Девушка позирует в стильном бежевом костюме с бирюзовым принтом. Особой изюминки наряду придает короткий топ с длинными рукавами.
Напомним, Кайли Дженнер в ванной при свечах показала, как выглядит идеал
А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер заворожила упругими объемами в тесном белье
Также Politeka сообщала, что пышногрудая Кайли Дженнер прошлась по коридору, тряся "бомбочками" в леопарде