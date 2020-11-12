Известная модель Кайли Дженнер показала себя на радость фанатов

На фото Дженнер позировала в кофте и штанах белого цвета. Образ красавица дополнила белым топом, который можно увидеть под распахнутой накидкой. Волосы у Кайли были распущенными, а в приспущенных штанах можно увидеть булавку. Модель совсем не смущало, что видно было стринги на кадре, что сделало снимок немного пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Иди поиграй в мою историю", - написал админстратор под фотографией.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хорошо", "Лучшие игры", "Она совершенство", "Понравилось, пожалуйста, делай это чаще", "Ты божественная, прекрасная драгоценность", "Я люблю тебя, детка, красивая", "Привет, детка".

Сообщалось, что знаменитая американская модель Кайли Дженнер впечатлила видом в коротком топике.

На новом фото Кайли предстала в гламурном образе, продемонстрировав свою яркую красоту. Девушка позирует в стильном бежевом костюме с бирюзовым принтом. Особой изюминки наряду придает короткий топ с длинными рукавами.

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