Известная модель Кайли Дженнер показала, как отдыхает после трудного дня

На фото красотка сидела в корсете в ванной. Звезда релаксировала среди лепестков роз и гладила свои ноги. Волосы у красотки были распущенными, а на фоне можно увидеть несколько свечей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более двух миллионов лайков и написали комментарии:

"Так красиво", "Я люблю тебя", "Люблю вас ! Пожалуйста, ответьте", "Есть там мужчина или давайте об этом поговорим?", "ураа наконецто новая фотка , какая красивая", "Падение Трэвиса Скотта", "Влюблен в них, какая твоя любимая Кайли?", "Одержимый набором для ванной", "Мамочка Кайли", "Кайли, ты божественна", "YouTube не работает", «Фантастическая. Не могу оторвать взгляд», «боже, что я только что увидел», «до чего же ты красивая. Просто нет слов», «божественная форма», «идеальные прелести. Красоточка».

Сообщалось, что популярная американская модель Кайли Дженнер похвасталась формами в одном бюстгальтере.

На новых домашних кадрах Кайли сняла себя в зеркале на фоне дивана. Модель демонстрирует свою сочную фигуру в свободных домашних штанах и белом лифчике. Стоит отметить, что бюстгальтер еле удерживает пышные формы красотки, которая соблазнительно изгибается перед зеркалом.

Напомним, Кайли Дженнер приспустила штаны, светя красотой в стрингах

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