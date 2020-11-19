Відома модель Кім Кардаш'ян показала себе, радуючи фанатів

На фото Кім позує в теплих чоботях і білому боді. Красуня присіла навпочіпки, а волосся зібрала в довгу косу. Модель дивилася прямо в об'єктив камери, хвалилася спокусливим тілом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Під час свят я люблю отримувати більше задоволення від своєї зовнішності, тому наша палітра тіней і дуети рум'ян мають як матові, так і мерехтливі відтінки в безлічі універсальних і доповнюють один одного кольорів", - написала зірка під фотографією.

Фанати поставили більше мільйона лайків, включаючи Анну Семенович, і написали компліменти:

"Зимові сни", "Привіт з Чилі", " вона не старіє !!!", "Королева", "Вбивча красуня" ," я люблю Кім", "хто-небудь зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост вогонь", "прекрасна королева", "я б знайшов для нас хобі на сьогодні ввечері!".

Повідомлялося, що американська модель, бізнесвумен і ікона стилю Кім Кардашьян влаштувала спекотні ігри на камеру.

Кім позувала в сірому костюмі, який обтягнув її неймовірні форми.

Топік відмінно сів на грудях, тримаючись на одному плечі. Крім того, наряд був коротким, через що злегка оголився прес знаменитості.

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