От модели нельзя оторваться

Американская модель, телеведущая и бизнесвумен, Ким Кардашьян, показала фигуру в одном белье

Звезда активно занимается выпусками своей косметики и нижнего белья, пишет Politeka.net. На странице бренда модель показала на себе утягивающие лифчик и трусики.

Ким позировала в белье телесного цвета. Лифчик в форме двух треугольников подчеркнул большой бюст звезды. Тонкие лямки натянулись на плечах, впиваясь в кожу. Игривый бантик посередине придал образу кокетливости.

Утягивающие трусики-шорты подчеркнули пятую точку, обтянув ее как можно сильнее. Нельзя было и насмотреться красивыми ножками Кардашьян. Стоит отметить, что модель обула босоножки на небольших шпильках.

Звезда распустила длинные черные волосы, которые легли волнами, прикрыв ее спину.

Фирменный макияж бизнесвумен подчеркнул красоту модели.

Звезда принимала всякие позы, демонстрируя невероятные изгибы. Фигуре можно позавидовать - так соблазнительно!

За 16 часов пост собрал более 1,5 миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что в восторге от шикарной внешности Ким.

Напомним, Ким Кардашьян вместе с семьей отправилась на отдых, откуда активно делится новыми фото.

Спортивная красотка продемонстрировала свои способности во время "хождения" по волнам вместе с дочерью. Модель появилась в обтягивающем дайвинг-костюме и необычной обуви белого цвета нового дизайна фирмы ее мужа, Канье Уеста.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян выбрала оранжевую футболочку для прогулки на яхте. Ткань наряда была очень узкой, поэтому обтянула достоинства модели. При этом немного подпрыгнув вверх.

Напомним, что Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян еле втиснула аппетитные формы в слишком тесный топ: "Лакомый кусочек".