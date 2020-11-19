Известная модель Ким Кардашьян показала себя, радуя фанатов
На фото Ким позирует в теплых сапогах и белом боди. Красотка присела на корточки, а волосы собрала в длинную косу. Модель смотрела прямо в объектив камеры, хвасталась соблазнительным телом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Во время праздников я люблю получать больше удовольствия от своей внешности, поэтому наша палитра теней и дуэты румян имеют как матовые, так и мерцающие оттенки во множестве универсальных и дополняющих друг друга цветов", - написала звезда под фотографией.
Фанаты поставили более миллиона лайков, включая Анну Семенович, и написали комплименты:
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"Зимние сны", "Привет из Чили", "Она не стареет !!!", "Королева", "Убийственная красавица", "Я люблю Ким", "Кто- нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост огонь", "Прекрасная королева", "Я бы нашел для нас хобби на сегодня вечером!".
Сообщалось, что американская модель, бизнесвумен и икона стиля Ким Кардашьян устроила жаркие игры на камеру.
Ким позировала в сером костюме, который обтянул ее невероятные формы.
Топик отлично сел на груди, держась на одном плече. Кроме того, наряд был коротким, из-за чего слегка оголился пресс знаменитости.
Напомним, фигуристая Ким Кардашьян посветила спелыми гранатами в обтягивающем мини
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