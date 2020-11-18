Дочка відомої української співачки Віри Брежнєвої, яка живе і будує кар'єру в Росії, Соня Кіперман показала себе в новому образі

На фото Соня позувала в білих шортиках і топі, які мінімально прикривали тіло красуні. Зірка доповнила образ босоніжками на пристойному каблуці і спокусливо сіла на диван, витягнувши ніжки вперед. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Він був мій найсолодший сон", - написала зірка під публікацією.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Ура", " та так, розгледіли вас, Соня!!", "теж дивлюся і зрозуміти не можу Соня чи що в кучериках", "зайшло", "красуня. Супер-кліп", "моє улюблене відео коли-небудь", "просто найкраща, кліп бомба", "з Росії з любов'ю", " Душа лежала одна в лазареті, здавалася найнещаснішою на світі... але в двері Віра з ранку постукала, на ліжко села і поруч залишилася...", "Чіка!".

Повідомлялося, що дочка української співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман блиснула пишними формами у відкритому купальнику.

На Соні-купальник зеленого кольору, зовсім не приховує хвилюючих вигинів стрункого тіла дівчини. Однією рукою знаменитість сперлася на крісло, другу витягнула вгору до хмар. Туди ж звернений і погляд дівчини.

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