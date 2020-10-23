Дочь популярной украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман восхитила поклонников, показав упругие формы в тесном топе

Фотографию знаменитость выбросила в Instagram, передает Politeka.

«Не могу дождаться, чтобы вернуться назад в прекрасную Италию», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Киперман позирует в тесном топе, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. Однако поклонников звезда лишила возможности восхититься красотой – снимок девушка выбросила в Сторис.

Как сообщалось до этого, что дочь известной певицы Веры Брежневой Соня Киперман показала себя и рассказала о солнце

На фото красотка позировала в темном бикини. Звезда лежала на столе и соблазнительно выгнулась, демонстрируя идеальные черты фигуры. Волосы у дочери Брежневой были распущены, а глаза Соня закрыла от удовольствия. Фото вышло солнечным и ярким, ведь Киперман улыбалась в кадре.

Поклонники красотки оценили фотографии в несколько тысяч комментариев, оставив под снимком еще больше лайков. Многие из них восхитились невероятной красотой дочерью звезды, о чем свидетельствуют слова поклонников.

Напомним, юная дочь Веры Брежневой вывалила бюст прямо на камеру, мама не похвалит

Также Politeka писала, что фигуристая дочь Веры Брежневой примерила смелый купальник, но что-то пошло не та

А еще Politeka сообщала, что фигуристая дочь Веры Брежневой на корточках похвасталась панорамным видом