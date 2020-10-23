Дочь популярной украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман восхитила поклонников, показав упругие формы в тесном топе
Фотографию знаменитость выбросила в Instagram, передает Politeka.
«Не могу дождаться, чтобы вернуться назад в прекрасную Италию», - говорится в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Киперман позирует в тесном топе, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. Однако поклонников звезда лишила возможности восхититься красотой – снимок девушка выбросила в Сторис.
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Как сообщалось до этого, что дочь известной певицы Веры Брежневой Соня Киперман показала себя и рассказала о солнце
На фото красотка позировала в темном бикини. Звезда лежала на столе и соблазнительно выгнулась, демонстрируя идеальные черты фигуры. Волосы у дочери Брежневой были распущены, а глаза Соня закрыла от удовольствия. Фото вышло солнечным и ярким, ведь Киперман улыбалась в кадре.
Поклонники красотки оценили фотографии в несколько тысяч комментариев, оставив под снимком еще больше лайков. Многие из них восхитились невероятной красотой дочерью звезды, о чем свидетельствуют слова поклонников.
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