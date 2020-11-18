Незважаючи на те, що співак Олег Винник ретельно оберігає свою сім'ю від уваги публіки, іноді інформація про його сина та дружину просочується назовні

Як відомо, 47-річний Винник зкриває подробиці свого особистого життя, не розповідаючи про це в інтерв'ю і не показуючи в соцмережах нікого, крім колег. Тим не менш, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що дружиною Винника є його бек-вокалістка Таюне (Таїсія Сватко - справжнє ім'я), на якій він одружився ще в студентські роки.

Пара виховує сина Юліана. Хлопчик народився в Німеччині, куди його батьки вирушили працювати після навчання в Канівському музичному училищі.

В даний час 16-річний юнак продовжує жити й вчитися в Німеччині. У мережі з'явилися його фото та коротка інформація про успіхи, пише Fakty.ua.

Судячи зі знімків, Юліан професійно займається плаванням, бере участь в чемпіонатах Північної Німеччини.

Фото з Винником-молодшим зроблені в Берліні, в басейні спортивного клубу Шарлоттенбург, де хлопець тренується з 2016 року.

Згідно зі статистикою клубу, Юліан демонструє непогані досягнення. Так, у січні 2020 року на змаганнях у Берліні Винник посів перше місце у запливі вільним стилем. Дистанцію 100 метрів спортсмен подолав за 1 хвилину 3 секунди. Тоді ж Юліан показав найкращий час на дистанції 200 м брасом — 2 хвилини 59 секунд.

Раніше ми повідомляли, Винник показав в Мережі, як проводить час з друзями після того, як перехворів китайським вірусом.

"Давненько ми так не вибиралися! Що може бути краще, ніж зібратися хорошою компанією на свіжому повітрі", - йдеться в підписі.

На фото Винник сидить біля багаття разом з товаришами.

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