Известный украинский исполнитель Олег Винник поделился кадрами своего отдыха в компании друзей, а также похода по грибы

Как пишет Politeka со ссылкой на Инстаграм певца, Олег показал, как отдыхает после того, как выздоровел после китайского вируса.

Так, да одном из фото он вместе со своими товарищами сидит у костра, разведенного между камнями, и что-то жарит над огнем, то ли мясо, то ли кусочки сала.

"Давненько мы так не выбирались! Что может быть лучше, чем собраться хорошей компанией на свежем воздухе 😀", – подписал кадр певец.

Фанаты в комментариях отметили, что такой отдых пойдет на пользу выздоровевшему Виннику, а также предположили, что именно жарит на огне звезда.

"😍Шикарний пікнічок.😍😍😍 Так, тепер часу вдосталь через той коронавірус)))) Оооооойййй!!! Вот это настоящий отдых!!!! 🔥 Салко жарите ? 😍😍", – написали они.

Также Олег Винник похвалился своей "добычей", найденной в лесу. На снимке знаменитость лежит на земле, устремив вдаль загадочный взгляд. Возле него – большой съедобный гриб.

"В этом году как никогда стало модным ходить за грибами 😉 У меня вся лента в грибах 😄 Радует, что люди наслаждаются природой, и мы не стали исключением 😊", – пишет Олег.

Поклонники выразили обеспокоенность, что их кумир лежит на голой земле, несмотря на перенесенное заболевание.

"Встаньте с холодной земли! Вы после болезни. Какие у Вас красивые серые глаза🔥 Олеже ходять по гриби, а не за грибами Вау який красень Что за красавчик? 😍😍😍🤤 Это точно, в этом году все фотографируются с грибами. Природа нас наполняет, вдохновляет на творчество, в голове появляются разные мысли, идеи много насобирали?🤗♥️ очень атмосферные фотографии😻🍁🍂", – пишут фанаты Винника.

Ранее мы писали, что Известный украинский исполнитель Олег Винник поделился кадрами со съемок третьей части фильма "Скажене весілля"

На снимках, которые Олег выложил в соцсеть, виден сам Винник, а также известный актер Юрий Горбунов, который примерил на себя образ тамады, а также другие звезды отечественного кинематографа.

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