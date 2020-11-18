Несмотря на то, что певец Олег Винник тщательно оберегает свою семью от внимания публики, иногда информация о его сыне и жене просачивается наружу

Как известно, 47-летний Винник скрывает подробности своей личной жизни, не рассказывая об этом в интервью и не показывая в соцсетях никого, кроме коллег. Тем не менее, ранее в СМИ появилась информация, что супругой Винника является его бэк-вокалистка Таюне (Таисия Сватко - настоящее имя), на которой он женился еще в студенческие годы.

Пара воспитывает сына Юлиана. Мальчик родился в Германии, куда его родители отправились работать после учебы в Каневском музыкальном училище.

В настоящее время 16-летний юноша продолжает жить и учиться в Германии. В Сети появились его фото и краткая информация об успехах, пишeт Fakty.ua.

Судя по снимкам, Юлиан профессионально занимается плаванием, участвует в чемпионатах Северной Германии.

Фото с Винником-младшим сделаны в Берлине, в бассейне спортивного клуба Шарлоттенбург, где парень тренируется с 2016 года.

Согласно статистике клуба, Юлиан демонстрирует неплохие достижения. Так, в январе 2020 года на соревнованиях в Берлине Винник занял первое место в заплыве вольным стилем. Дистанцию 100 метров спортсмен преодолел за 1 минуту 3 секунды. Тогда же Юлиан показал лучшее время на дистанции 200 м брассом — 2 минуты 59 секунд.

Ранее мы сообщали, Винник показал в Сети, как проводит время с друзьями после того, как переболел китайским вирусом.

"Давненько мы так не выбирались! Что может быть лучше, чем собраться хорошей компанией на свежем воздухе 😀", - говорится в подписи.

На фото Винник сидит у костра вместе с товарищами.

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